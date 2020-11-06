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• выберите автомобиль и отправьте с сайта заполненную заявку, или позвоните нам;

• получите обстоятельную консультацию по всем вопросам;

• в согласованное время приезжайте в офис и заключите договор на аренду авто под такси;

• после инструктажа получите автомобиль и выезжайте на линию.

Первый день работы водителем в Яндекс Такси на авто компании для Вас будет бесплатным, а в случае затруднений Вам всегда поможет наша служба безопасности.

