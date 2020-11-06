Даже если у Вас имеется свой автомобиль, но Вы не хотите его использовать для работы, в нашей компании Вы сможете взять авто в аренду под такси, что даёт очевидные преимущества:
• работа в такси на арендованной машине избавит Вас от затрат на ТО, ремонт и страховку – все расходы за счёт нашего таксопарка;
• все такси в аренду в Томске, предоставляемые нашей компанией – не старше 4 лет и проходят своевременное ТО;
• автомобили компании Ё-такси работают на газе, что даёт существенную экономию финансов на топливе;
• у нас Вы сможете взять такси в аренду и работать по наиболее удобному для Вас графику.