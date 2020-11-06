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Оставьте заявку и уже сегодня вы сможете зарабатывать на нашем авто
ОТ 3000 Р/ДЕНЬ НА РУКИ
в нашем таксопарке
Оставить заявку
6 офисов в разных районах города
посмотреть на карте ближайший
Есть вопросы? Звоните!
пн-пт 9:00 - 18:00, сб 10:00-14:00
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Аренда авто под такси в Томске

Стабильный заработок
  • Аренда авто в Томске под такси – хорошее решение для водителей, позволяющее зарабатывать достойные деньги, если у Вас нет собственного автомобиля. Начав сотрудничество с нашей компанией, Вы сможете уже сегодня взять машину в аренду под такси и выехать на линию.
Необходимые документы
  • Наша компания предоставляет авто в аренду для работы в такси всем желающим, у кого есть водительские права категории "B" и стаж вождения 3 года.
Преимущества работы с нами
Даже если у Вас имеется свой автомобиль, но Вы не хотите его использовать для работы, в нашей компании Вы сможете взять авто в аренду под такси, что даёт очевидные преимущества:
• работа в такси на арендованной машине избавит Вас от затрат на ТО, ремонт и страховку – все расходы за счёт нашего таксопарка;
• все такси в аренду в Томске, предоставляемые нашей компанией – не старше 4 лет и проходят своевременное ТО;
• автомобили компании Ё-такси работают на газе, что даёт существенную экономию финансов на топливе;
• у нас Вы сможете взять такси в аренду и работать по наиболее удобному для Вас графику.
Почему стоит работать с нами?
Первый день работы БЕСПЛАТНО
Попробуйте, освойтесь. Поймите, что вам удобно
Экономия на топливе
Газ экономичнее бензина на 500 ₽ за смену. Зарабатывайте больше каждый день
Помощь на дорогах
От нашей службы безопасности. Вам ответят по телефону, а если возникнут затруднения ‒ приедут на место
Удобный график
2/2, 3/3, 6/1 и др.
Помощь менеджеров 24/7
В сложной или непонятной ситуации.
Менеджеры помогут, расскажут, объяснят
Карьерный рост
Водитель → бригадир → менеджер → руководитель. Более ⅓ менеджеров ‒ бывшие водители
Профессиональное обучение
4-дневное сопровождение от успешного водителя таксопарка
Самый высокий приоритет по заказам
У вас будут заказы даже когда их мало. Мы являемся крупнейшим партнёром Яндекс Такси
Автомобили нашего таксопарка
Все авто не старше 4-х лет
Как взять машину в аренду?
При обращении в нашу компанию у Вас появляется престижная работа в Яндекс Такси, и Вы всегда можете рассчитывать на достойный заработок: брендированные авто в аренду для Такси Яндекс с соответствующей рекламной оклейкой пользуются приоритетом при получении заказов от нашего таксопарка.

Вам нужна аренда авто в Томске под такси? Если у Вас есть водительские права категории "B" и стаж вождения 3 года, оформить её в нашей фирме совсем несложно:

• выберите автомобиль и отправьте с сайта заполненную заявку, или позвоните нам;
• получите обстоятельную консультацию по всем вопросам;
• в согласованное время приезжайте в офис и заключите договор на аренду авто под такси;
• после инструктажа получите автомобиль и выезжайте на линию.
Первый день работы водителем в Яндекс Такси на авто компании для Вас будет бесплатным, а в случае затруднений Вам всегда поможет наша служба безопасности.
ОТЗЫВЫ 2ГИС
ОТЗЫВЫ FLAMP
ОТЗЫВЫ ЯНДЕКС.КАРТЫ
ЧИТАТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ:
Отзывы водителей Ё-такси
2ГИС
FLAMP
ЯНДЕКС.КАРТЫ
Первоочередная задача нашего парка - это повышение дохода водителя. Мы не просто даём вам авто в аренду, а мы обучаем, показываем и сопровождаем вас на протяжении всего сотрудничества
Наша команда
Мы на 100 % уверены, что научим вас зарабатывать в сфере такси
ЗАРАБАТЫВАЕТ ВОДИТЕЛЬ - ЗАРАБАТЫВАЕТ ПАРК! ЭТО СЛОГАН НАШЕЙ КОМАНДЫ
ЗАРАБАТЫВАЕТ ВОДИТЕЛЬ
ЭТО СЛОГАН НАШЕЙ КОМАНДЫ
МЫ НА 100% УВЕРЕНЫ, ЧТО НАУЧИМ ТЕБЯ ЗАРАБАТЫВАТЬ В СФЕРЕ ТАКСИ
- ЗАРАБАТЫВАЕТ ПАРК!
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ АРЕНДЫ
БЕСПЛАТНО
Мы предоставляем такое предложение для того чтобы вам было комфортно обучаться профессии "Водитель такси"
* В отдельных случаях, компания оставляет за собой право не применять настоящее условие. Подробности уточняйте у сотрудников компании.
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ОФИСЫ ТАКСОПАРКА В Г. ТОМСКЕ:
• Торговая, 5
• Иркутский тракт, 77
• Набережная реки Томи, 19/1
• Алтайская, 3
• Иркутский проезд, 1
• Смирнова, 9с3
• Герцена 61/1 ТЦ ГОРОД

ТЕЛЕФОН:
98-40-30

ЧАСЫ РАБОТЫ:
пн-пт 9:00-18:00
сб 10:00-14:00
VK49865
ХОТИТЕ РАБОТАТЬ С НАМИ? ОСТАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКУ!
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*Информация, предложения, размещенные на данном сайте, не являются офертой. Заключение договора аренды/субаренды не влечет возникновения трудовых отношений. Доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности, доход самозанятого является собственностью арендатора/субарендатора. Ответственность за соблюдение налогового законодательства Российской Федерации несет арендатор/субарендатор.
В публикуемых на данном сайте материалах используется терминология, общепринятая в внутриотраслевых коммуникациях рыночного сегмента «такси». Более подробно об использовании терминов, определений, понятий, фраз и речевых оборотов можно ознакомиться в документе Политика компании.
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